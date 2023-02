Menschenhandel – ein Problem in Deutschland?

Esther Ministries e.V. erhält im März 2023 die Theodor-Häcker-Ehrung der Stadt Esslingen. Der Stuttgarter Verein betreut und begleitet seit acht Jahren Opfer der Zwangsprostitution im Großraum Stuttgart. Unbeachtet von der Öffentlichkeit leben Frauen und Mädchen unter uns, die ein Leben führen, das sich wenige vorstellen können.

Der Verein will mit seinem Vortrag Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, das in Deutschland noch zu wenig Beachtung erhält. Esther Ministries e.V. lädt ein, die Hintergründe und Lebenswelten der Betroffenen kennenzulernen. Es gibt Gründe dafür, warum Deutschland das Bordell Europas genannt wird. Diese Zusammenhänge erlebt der Verein in der alltäglichen Arbeit. Die Mitarbeiterinnen erzählen von Frauen, denen sie helfen konnten, ein neues, selbstbestimmtes Leben in Würde zu starten. Er zeigt auf, wo präventiv gehandelt werden kann und muss und wo Veränderung möglich ist. Esther Ministries will ins Gespräch kommen und gibt im Anschluss an den Vortrag Raum für Fragen und Diskussion.

Im Saal werden zudem Bilder eines ehemaligen Opfers ausgestellt, die sie zur Verarbeitung des Erlebten gemalt hat und mit denen sie Mädchen und Frauen in einer ähnlichen LageHoffnung machen möchte. Die Bilder werden mit berührenden Texten erläutert und geben einen tiefen Einblick in die Welt einer Zwangsprostituierten, die ihr Leben wieder selbstbestimmt und frei führen will und dies mit ihrer Kunst geschafft hat.