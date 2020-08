Um "Menschliche Dinge" geht es in dem neuen Roman von Karine Tuil, der im Oktober 2020 in deutscher Sprache erscheint. Jean Farel ist ein prominenter Fernsehjournalist, seine Frau Claire eine Intellektuelle, bekannt für ihr feministisches Engagement. Ihr Sohn Alexandre, gutaussehend, sportlich, eloquent, studiert an einer Elite-Uni. Eine Familie wie aus dem Bilderbuch, könnte man meinen. Doch eines Morgens steht die Polizei bei den Farels vor der Tür, eine junge Frau hat Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet …

Inspiriert vom „Fall Stanford“ und vor dem Hintergrund der #MeToo-Debatte, erzählt die Pariserin Karine Tuil von den Auswüchsen einer Gesellschaft, die auf Leistung und Selbstdarstellung getrimmt ist. Ihr Roman wurde in Frankreich mit dem „Prix Goncourt des Lycéens“ und dem „Prix Interallié“ ausgezeichnet.