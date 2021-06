Menstrip und Travestieshow

Atemberaubende Darbietungen, funkelnde Stars, fetzige Songs und mitreißende Comedy vereint in einem spektakulären Erlebnis… Klingt das verlockend?

Dann solltest Du unbedingt einmal die Travestieshow Mirage Show in Stuttgart besuchen! Hier verbringst Du einen exklusiven Abend, der garantiert Deine Lachmuskeln herausfordert.

Für die Travestieshow Mirage Show in Stuttgart werden für Dich die bekanntesten Travestiekünstler aus ganz Deutschland nach Stuttgart geholt. Gemeinsam gestalten sie ein buntes Programm, das Dich einfach mitreißen wird. Damit Du auch einen besonders guten Blick auf die Bühne hast, wurde für Dich bereits einer der besten Plätze reserviert. Mach es Dir gemütlich und warte gespannt darauf, dass sich der Vorhang hebt. Kaum hat der letzte Gast seinen Platz gefunden, betritt der erste Künstler die Bühne und es kann losgehen!

Sobald die Show gestartet ist, wirst Du völlig in den Bann der talentierten Künstler gezogen. Geniale Comedy wechselt sich ab mit Musicaldarbietungen und Tanzeinlagen. Bei der Travestieshow Mirage Show in Stuttgart ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei! Die glitzernden Kostüme und das glamouröse Make-Up der Darsteller sorgen dafür, dass Du völlig begeistert sein wirst von der Show, die sich vor Deinen Augen abspielt. Ganz gleich, ob Du bereits viele Travestieshows gesehen hast oder ob dies die erste Show dieser Art ist, die Du besuchst – Gute Unterhaltung und beste Laune sind Dir am heutigen Abend auf jeden Fall garantiert! Und falls der kleine Hunger die Laune zwischendurch etwas trübt, ist das natürlich kein Problem: Speisen und Getränke kannst Du während der Show vor Ort erwerben. So kommst Du mit einem großen Lächeln im Gesicht aus Deiner Show und wirst es kaum erwarten können, einmal wieder einen Abend mit so guter Unterhaltung verbringen zu können.

Erlebe, wie Deine Lachmuskeln herausgefordert werden, und verbringe einen lustigen Abend mit bester Comedy. In der Travestieshow Mirage Show in Stuttgart zeigen die ganz großen Künstler ihr Können. Lass Dir dieses Erlebnis nicht entgehen!

Die Sitzplätze werden vor Ort zugewiesen.