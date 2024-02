Überbewertet oder unterschätzt? Bestimmt hat jeder hat schon mal etwas über Mentale Gesundheit gehört. Aber was genau ist das eigentlich? Bedeutet mental gesund zu sein, rund um die Uhr glücklich zu sein? Ist es ein neuer Trend oder war sie schon immer Grundbestandteil in Gesundheitsfragen? Warum ist sie so wichtig? Was kann ich tun um mich mental gesund zu halten? Wir wollen mehr Wissen und Klarheit erlangen und erste persönliche Handlungsschritte in Bezug auf die mentale Gesundheit erarbeiten. Ich freue mich auf Sie.

Referentin: Jessica Ascher