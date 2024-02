Mentale Selbst-Führung

Vortrag von Daniela Stotz.

Sie haben Ärger am Arbeitsplatz, regen sich über Personen auf. Sie haben sich etwas vorgenommen - es gelingt nicht nach Ihren Vorstellungen. Sie sind hin- und hergerissen, weil eine Entscheidung ansteht. Sie fühlen sich unverstanden oder gekränkt. Diese Erfahrungen lösen Gefühle und Gedanken aus. Was damit tun? Steuern wir unser Leben oder hat das Leben uns fest an den Zügeln? Das Verständnis, was in unserem Gehirn geschieht, welche neuen Denkmuster wir haben, um gelassener zu sein oder bestimmte Ziele zu erreichen, ist spannend und erkenntnisreich hin zu mehr Erfolg.