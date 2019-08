Mentales Training

Setzt Du Deinen Standpunkt selten durch, ob in der Schule, auf der Arbeit oder im Privatleben? Fühlst Du Dich unsicher gegenüber Fremden oder Vorgesetzten? Bist Du manchmal zu zurückhaltend und schaffst es nicht, aus Dir herauszukommen?

Dagegen lässt sich was tun! Durch gezielte mentale Übungen – praktisch, realistisch und schnell anwendbar – kannst Du lernen, auch in stressigen Situationen auf innere Ressourcen wie Mut, innere Ruhe, Selbstliebe und Gelassenheit zuzugreifen, um sicher und entspannt zu agieren. Du wirst herausfinden, wie Du Dir Dein Selbstbild bewusst machst, es stärkst und als Freund an Deiner Seite spürst. Und in einer motivierten Gruppe macht es noch mehr Spaß, aus dem eigenen Schatten zu treten!

Samstag, 16. November, 11.00-17.00 Uhr

Sonntag, 17. November, 11.00-16.00 Uhr

Kurs-Nr. 193W113