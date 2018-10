Können Sie Gedanken lesen? Mentalist Mark T. Hofmann kann es.

WORLD of DINNER präsentiert den Gedankenleser & Wirtschaftsprofiler in einer inspirierenden MentalDinnershow: Begleitet von einem erlesenen 3-Gänge-Menü liest Hofmann die Gedanken seiner Gäste, erkennt spielend Lügen und beeinflusst gar die Wahrnehmung seines Publikums!

Er ist Experte, wenn es um Körpersprache, Nachrichtendienst-Psychologie und Beeinflussung geht: Mark T. Hofmann steht seit seinem 9. Lebensjahr auf der Bühne und wurde mit dem ersten Platz bei Landesmedienpreisen ausgezeichnet. Bei Profiling- und Nachrichtendienst-Trainings in den USA spezialisierte er sich auf Forensische Psychologie, Wirtschaftskriminalität und Verhörtaktiken. Im Bereich der Mentalmagie gehört der Mentalist zu den TOP-100 Entertainern 2016/17.

Gibt es das perfekte Verbrechen? Im MENTALIST DINNER erklärt Hofmann, wie US-Ermittler arbeiten, um jede noch so gut geplante Tat aufzuklären. Dazu braucht der Profiler nur eines: mutige Gäste, in deren Gedanken er liest wie in einem offenen Buch. Deutschlands erste Mental-Dinnershow ist beeindruckend, aber nicht übersinnlich – humorvoll, aber nicht albern – persönlich, aber niemals indiskret. "Gerade diese Balance und die Interaktion mit dem Publikum machen jede Show für meine Gäste und auch für mich selbst extrem spannend und unterhaltsam", so Mark T. Hofmann.

Die Gäste genießen fantastische kulinarische Welten und erleben eine faszinierende Mentalshow, die selbst Wissenschaftler, Manager und Mitglieder der Regierung staunen lässt!

