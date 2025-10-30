Mentsh United feat. Shantel

13 Musiker:innen, eine Vision: Vielfalt feiern, Haltung zeigen – mit Bass, Beats und Botschaft.

Mentsh United ist kein normales Ensemble, sondern ein Vibe. Gegründet in Europa, bringen Artists verschiedenster Herkunft, Nationalität und Religion einen Sound auf die Bühne, der für Zusammenhalt, gegen Hass, Antisemitismus und Vorurteile steht - für mehr Miteinander.

Der Kopf des Ganzen ist Shantel, der bekannt ist für seinen einzigarten Balkan-Pop und der mit Disko Partizani und dem Bucovina Club durchgestartet ist. Bei Shantel klingt Migration nicht nach Politik, sondern nach Party und Hedonismus: Südosteuropa, Nahost, Mittelmeer – alles wird zu einem Soundtrack, den man nicht nur hört, sondern fühlt – ein Spektakel der besonderen Art!