Am 8. Mai 2019 um 19.30 Uhr kommt Martin Walker in das Städtische Kulturquartier „Würfel“ nach Sinsheim. An diesem Abend wird er seinen neusten Krimi „Menu surprise. Der elfte Fall für Bruno, Chef de police“ vorstellen. In seinem neusten Fall sollte Bruno eigentlich in Pamelas Kochschule Feriengästen lokale Geheimrezepte beibringen. Als die prominenteste Kochschülerin nicht auftaucht, macht sich Bruno auf die Suche nach der jungen Frau. Doch als er sie aufspürt, wird aus einem vermeintlichen Liebesnest der Schauplatz eines Doppelmordes. Die Stadtbibliothek Sinsheim und die Buchhandlung Doll laden Sie herzlich zu einem spannenden Abend ein. Der Einlass ist ab 19 Uhr.