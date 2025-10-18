Mer Tan Itev – Tigran Tatevosyan Trio

In der Welt des Jazz-Klaviertrios ist es eine Kunst für sich, einen unverwechselbaren Sound zu entwickeln. Mit seinem Debütalbum „Mer Tan Itev“ präsentiert sich der in Armenien geborene Pianist Tigran Tatevosyan – nominiert für den Deutschen Jazzpreis 2025 in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ – als aufrichtiger Geschichtenerzähler mit einer ganz eigenen Stimme.

Geprägt von der armenischen Musiktradition ebenso wie von der Energie des modernen Jazz, verbindet er melodische Tiefe mit groovenden Rhythmen und komplexen Harmonien. Seine Musik lebt von Emotion, Improvisation und einer Kraft, die kulturelle Grenzen überwindet.

Gemeinsam mit Amir Bresler (Schlagzeug) und Omar Rodriguez Calvo (Bass) entfaltet das Trio eine Klangwelt, die das Publikum mitnimmt auf eine Reise zwischen Armenien und zeitgenössischem Jazz.

In der Konzertpause haben die Gäste Gelegenheit, armenische Weine zu verkosten und dabei ins Gespräch zu kommen.