Mercedes-Benz JuniorCup 2025

International besetztes A-Jugend-Fußballturnier

Das hochklassige A-Jugendturnier am 11./12. Januar 2025 findet erstmalig im Anschluss an die Sindelfinger Hallenfußball-Gala statt. In der 33. Auflage präsentieren sich auf nationaleer Ebene der VfB Stuttgart, FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Heidenheim. Die internationalen Teams werden vertreten durch Servette FC Genf, Manchester United, Glasgow Rangers sowie dem brasilianischen Team Sao Paulo FC.

Wie in den Vorjahren wird parallel zum Profi-Turnier ein Auszubildenden-Turnier ausgetragen.

Titelverteidiger und Rekordsieger des Profi-Turniers ist der VfB Stuttgart mit mittlerweile sechs Turniersiegen.