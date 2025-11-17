Mercedes-Benz JuniorCup 2026

International besetztes A-Jugend-Fußballturnier

Der Mercedes-Benz JuniorCup wird seit 1991 ausgetragen und hat sich als eines der wichtigsten Jugendfußball-Turniere etabliert.

Er findet 2026 am Wochenende 10./11. Januar statt.

In Sindelfingen messen sich jedes Jahr die Stars von morgen. Namhafte Klubs wie der FC Barcelona, Manchester United, Paris St. Germain oder auch der FC Liverpool waren schon dabei. Bei den vergangenen Auflagen ging der begehrte Siegerpokal allerdings nur fünf Mal an ein internationales Team. Daher haben die deutschen Teams meist einen leichten Favoriten-Status. Die Erfolgsgeschichte des JuniorCup wird vor allem auch durch die Geschichte der ehemaligen Teilnehmer des Turniers geprägt. Mehr als 150 Talente, die sich in Sindelfingen präsentiert haben, wurden anschließend Nationalspieler ihres Landes und haben insgesamt über 3.000 Länderspiele absolviert.

Wie in den Vorjahren wird parallel zum Profi-Turnier ein Auszubildenden-Turnier ausgetragen.