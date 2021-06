× Erweitern Foto by Hintzer Michael von Zalejski

Udo Jürgens – mehr als ein halbes Jahrhundert Bühnenleben, mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger, seine Lieder besitzen Kultstatus. Für viele, und das generationsübergreifend, zählen sie zum Soundtrack ihres Lebens. „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“ – Lieder, die berühren und bewegen.

Michael von Zalejski versteht es auf faszinierende Weise, den Zauber und Sog dieser Songs zu entfalten. Pur am Klavier, mit großer Musikalität und einer Stimme, die Emotionen weckt, nicht zuletzt, weil sie dem großen musikalischen Vorbild verblüffend nahekommt.

In seiner Hommage „Merci Udo“ entführt der Entertainer seine Zuhörer mit Charme und leisem Humor auf eine musikalische Reise voller magischer Momente. Die Stationen präsentiert er in einer klug komponierten Mischung verbunden durch Anekdotisches und Persönliches von seinem Weg mit Udo: große Hits, die zum Mitsingen hinreißen, und weniger bekannte Songs. Diese zeigen die nachdenklichen und poetischen Facetten der Musikerlegende wie in „Mein Baum“, eine Widmung an seinen Vater mit der treffenden Selbstdefinition „Luftschlossarchitekt“.

Diesen Luftschlossarchitekten zu imitieren, käme Michael von Zalejski nie in den Sinn. Er interpretiert Udos Songs neu, mit sensiblen Gesten und explosivem Spiel, dort, wo es gefragt ist. Ein virtuoser Verführer zum Tagträumen mit einem klaren Bekenntnis zum genialen Vorbild.

„Ich hatte einen 'guten Udo Jürgens' erwartet, aber einen fantastischen Michael von Zalejski kennengelernt. Ich komme wieder!“, so ein Besucher eines Open-Air-Konzerts im Brunnenhof der Münchner Residenz – nach einem Udo-Medley als furioses Finale.

Besetzung: Michael von Zalejski – Gesang und Klavier

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Aktuell ist der Zutritt in die Wandelhalle nur erlaubt, wenn beim Einlass ein Nachweis (geimpft, genesen, negativ getestet) vorgelegt werden kann. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass mit Getränkeverkauf ist bereits um 18.30 Uhr.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820 sowie an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de.

Es wird empfohlen sich drei Tage vor der Veranstaltung auf www.kurpark.reservix.deoder https://visit.bad-mergentheim.de/de/kultur-schloss-genuss/veranstaltungen/über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.