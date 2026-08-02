Mergenthalers Nichte: die Autorin und Politikerin Anna Haag

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet mit der Anna-Haag-Herausgeberin Jennifer Holleis eine Lesung statt.

„Der letzte Krieg war grauenvoll, aber was heute geschieht, ist nicht zu vergleichen damit.“ Das schrieb Anna Haag 1940 in ihr geheimes Tagebuch – geheim deshalb, weil jede Zeile darin sie das Leben hätte kosten können. Hellsichtig und menschlich, wütend und präzise schildert sie, was ihre Mitbürger in den Nazi-Jahren denken, sagen und anrichten. Ihr Antrieb: Sie will überleben, um nach dem Krieg am Aufbau eines neuen Deutschland mitzuwirken. Und tatsächlich wurde Anna Haag 1946 in den württembergischen Landtag gewählt.

Jennifer Holleis, die Anna Haags Tagebücher unter dem Titel Denken ist gar nicht mehr Mode herausgegeben hat, stellt die Autorin in Hachtel vor. Die Wahl des Ortes ist kein Zufall: Haags Onkel nämlich war kein geringerer als Ottmar Mergenthaler, der aus Hachtel stammende Erfinder der Linotype-Setzmaschine. Und noch eine Beziehung gibt es zu Hohenlohe: 1909 heiratete Anna den in Künzelsau geborenen Akademiker Albert Haag.

Für Getränke sorgt die Dorfgemeinschaft Hachtel.

In Kooperation mit der Dorfgemeinschaft Hachtel.