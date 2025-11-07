Mergentheimer Sagen und Mythen Führung

Im Rahmen der Bad Mergentheimer Lichterwelten (07. November 2025 bis 13. März 2026) entführt Sie Gästeführerin Annette Lakatos in die geheimnisvolle Welt der Sagen und Mythen.

Bei dieser abendlichen Führung erwarten Sie düstere Erzählungen von Spukgestalten, verborgenen Flüchen und unerklärlichen Begebenheiten, die seit Jahrhunderten durch die Gassen der Stadt geistern.

Zwischen flackernden Schatten und geheimnisvollem Lichterglanz lassen die alten Mauern längst vergangene Zeiten lebendig werden. Lauschen Sie schaurigen Geschichten, die Ihnen einen kalten Schauer über den Rücken jagen, und entdecken Sie zugleich amüsante Legenden, die mit einem Augenzwinkern überliefert wurden. Eine Führung voller Gänsehaut-Momente – geheimnisvoll, unheimlich und faszinierend zugleich.

Start und Treffpunkt ist vor dem Alten Rathaus, auf der Seite zum Marktplatz.