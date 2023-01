Singer-/ Songwriter Contest

Das Regelwerk des Songslams ist einfach: Mutige Liedermacher:innen treten mit allem, was sie in sechs Minuten gesungen kriegen, gegeneinander an. In den Vorrunden entscheidet die Publikumsjury, im Finale das Applausometer. Der Songslam im Merlin ist Kult – rechtzeitig Karten kaufen.

Dieses Mal mit: Vivien Dollmann, SIMONA, Ralody, Philipp Lumpp, Martin Betz

Bewerbungen an songslam@haens-daempf.de

