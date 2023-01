When The Purple Emperor Spreads His Wings

The Wave Pictures sind zurück. Zurück im Merlin, zurück mit neuem Album, back on the road, ab auf’s Festland und rauf auf die Bühne.

When The Purple Emperor Spreads His Wings ist das aktuelle Doppelalbum von The Wave Pictures.

Das Album hat 4 Seiten: eine für jede Jahreszeit. Die Songs spielen textlich in der jeweiligen Jahreszeit. Das Album beginnt im Sommer und endet im Frühling, um den Zyklus des Lebens darzustellen. Wie so oft in den Songs von The Wave Pictures wird ein kleiner Moment in der Zeit auf drei Minuten ausgedehnt. Das liegt daran, dass in der Erinnerung ein flüchtiger Moment, eine Millisekunde, manchmal stärker und wichtiger sein kann als ein ganzes Jahr. Ein neuer Anfang. So erklärt Songwriter, Sänger und Gitarrist David Tattersall: ‚In den Liedern von The Wave Pictures gibt es immer einen starken Bezug zu Zeit und Ort. Es wurde bald selbstverständlich, die Songs, die ich schrieb, nach Jahreszeiten zu ordnen.‘