Merklinger Kirchenburg-Weihnachtsmarkt

Das Besondere am Merklinger Weihnachtsmarkt ist vor allem das historische Ambiente der Kirchburg, das dem Markt eine einzigartige Atmosphäre verleiht. Vor der historischen Kirchburg können die Besucher durch die festlich geschmückten Stände schlendern und sich von weihnachtlichen Klängen verzaubern lassen. Kunsthandwerk, liebevoll gestaltete Dekorationen und Geschenkideen runden das Marktangebot ab.

Der Kirchenburg-Weihnachtsmarkt findet traditionell am Samstag des dritten Adventswochenendes statt.

Die kulinarischen Genüsse auf dem Merklinger Weihnachtsmarkt sind vielfältig und laden dazu ein, den Gaumen zu verwöhnen. Neben dem Glühwein und Punsch werden Maultaschen, Rote und die typischen Merklinger Bratwürste angeboten. Diese regionalen Spezialitäten verwöhnen nicht nur den Gaumen, sondern tragen auch zur Authentizität des Marktes bei.

Die Vorbereitung und Organisation des Marktes ist eine Gemeinschaftsleistung und liegt in der Regel in den bewährten Händen des örtlichen Sängerbundes, des Heimatvereins und der evangelischen Kirchengemeinde Merklingen.

Die Organistatoren hoffen, dass sich die Besucher von dieser besonderen Atmosphäre anstecken lassen und mit ihren Familien und Freunden eine unvergessliche Zeit auf dem Merklinger Weihnachtsmarkt verbringen.