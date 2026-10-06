Merkt ihr nischt? Ein Kurt Tucholsky Abend

Kurt Tucholsky ist mit seiner Schaffenskraft nahezu unübertroffen – seine Arbeit, entstanden im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts, ist heute - um die hundert Jahre später - nicht weniger aktuell.

Grund genug, immer wieder aus seinen Werken zu lesen, seine von berühmten Komponisten vertonten Gedichte zu singen.

Die vier Mitwirkenden des Abends – Uta Scheirle (Gesang), Kai Müller (Klavier), Gerhard Erdmann (Texte) und Leo Bader (Moderation) haben aus Tucholskys Werk ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Facetten erarbeitet, das einen Querschnitt aus diesem umfangreichen Werk zeigt. Des Dichters Blick auf die Verhältnisse in seinem "Zeitdorf" sind bissig, unbarmherzig, spöttisch und milde zugleich – nachdenklich, frivol, und immer äußerst präzise.

Erich Kästner schrieb über ihn: „Ein kleiner dicker Berliner, der mit seiner Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte.“