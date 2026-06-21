Merlin Seoul-Night

K-Pop Party im Merlin

Bei unserer Seoul-Night könnt ihr einen coolen Abend mit nicen Drinks und einer Menge Seoul Vibes, der VAreOne Dance Crew sowie einer abwechslungsreichen DJ-Performance von DJ-Nabiee mit Songs von Gruppen wie Stray Kids, Blackpink, BTS, NewJeans und vielen weiteren erwarten.

Nabiee (Eun Ro) ist eine vielseitige Hybrid-Performance-Künstlerin, Singer-Songwriterin und Musikproduzentin, aus Seoul, die in Köln lebt und arbeitet. Ihre Shows sprengen die Grenzen eines klassischen DJ-Sets: Als ausgebildete Profi-Tänzerin und Produzentin verbindet sie treibende Electronic- und Club-Beats mit ihren eigenen Tracks. Das Besondere an ihrer Performance ist das Zusammenspiel aus packenden Solo-Tanzchoreografien, Live-Gesang direkt auf der Bühne und einer intensiven Interaktion mit dem Publikum. Nabiee bringt den authentischen, pulsierenden Club-Vibe aus ihrer Heimatstadt Seoul direkt nach Europa und erschafft eine interaktive, unvergessliche Live-Show, die das Publikum nicht nur zuschauen, sondern mitten im Geschehen mitfeiern lässt.