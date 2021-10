Merry Christmas, das Weihnachtskonzert

× Erweitern Antonio Costa Antonio Costa

Nach dem überwältigenden Erfolg der letzten Jahre, den Antonio Costa bei Publikum und Kritikern feiern durfte, gastiert er in diesem Jahr in Begleitung des Konzertpianisten Jochen Ferber, Preisträger von verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben, auch in Gaildorf im Kernersaal.

Antonio Costa gelingt es die tiefsten Gefühle und Weihnachtsbesinnlichkeit zu vermitteln. Er bringt Ihnen die schönsten und stimmungsvollen Weihnachtshighlights wie „Ave Maria“, „Panis Angelicus“, „The First Noel”, “Adeste Fideles”, “White Christmas”, “O Holy Night“ u.a. zu Gehör.

Ein Weihnachtsprogramm, das auch Sie berühren wird. Lassen Sie sich entführen in eine Welt von Weihnachtsklängen. Erleben Sie ein paar entspannende Stunden und lassen Sie sich mit zauberhaften Melodien auf einen wunderschönen Abend einstimmen.

Genießen Sie einen Abend voller Harmonie und Besinnlichkeit.

Ab Sofort Tickets in Vorverkauf zu 23,- erhalten Sie unter: www. Diginights.com/tickets