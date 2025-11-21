Der Weihnachtsklasssiker der Springmaus ist die perfekte Einstimmung auf die festlichen Tage.

Auf ihre einzigartige Weise stellen die Akteure von Deutschlands bekanntestem Improvisationstheater das Weihnachtsgeschehen auf den Kopf.

Hier wird der Baum geschmückt, die Gans gerupft und der Wein zum Glühen gebracht, dass es eine wahre Freude ist.

„Merry Christmaus“ – das sind zwei Stunden Ruhe vom Einkaufsstress bei kreativem Chaos und herzerfrischendem Gelächter. Die Geschenke: Spaß und Improvisation bis dem Weihnachtsmann die Ohren schlackern, angerichtet auf den heiligen Brettern, die die Welt bedeuten.

Bestimmt schaut das Christkind auch noch vorbei!