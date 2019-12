50 JAHRE BAMBERGER NIGHTLIFE - since 1969

Ein Wochenende das Geschichte schreiben wird!

WIR PRÄSENTIEREN EUCH Mert LIVE! (U18)

Mit mehr als 300.000 Followern auf Facebook, über 500.000 Followern auf Instagram und 1,25 Millionen Abonnenten auf YouTube gehört Mert Abi zu den stärksten Newcomer im Deutschrap Game.

Schon 2017 rasierte Mert mit dem Song "Ajajaj" aus seinem Album "Kunde ist König" die Deutschtrapcharts! Sein Album erreicht direkt Platz 2 der deutschen Albencharts.

Mert ft. SOOLKING - AJAJAJ (prod. by ARIBEATZ) - https://www.youtube.com/watch?v=1EwLNHg6ejY

Auch mit dem 2019 veröffentlichten Song "Boxerschnitt" gibt Mert in den Charts vollgas!

MERT ABI - BOXERSCHNITT (Prod. By 6am) - https://www.youtube.com/watch?v=K6ZS4WiX84c

Das ist nicht genug, bevor die Show startet, wird euch kein geringerer als DJ Shags der offizielle Tour DJ von DARDAN so richtig einheizen!

HISTORY:

Als Gerhard Bamberger 1969 seine erste Diskothek, das EX in Schramberg, eröffnete begann eine unglaubliche und auch so in Deutschland bis heute einmalige Erfolgsgeschichte. Es folgten weitere acht Discotheken bis weit in die 80er Jahre hinein, darunter 1985 Deutschlands erste Großraumdiskothek, das Discoland Rottweil und 1989 das TOP10 Singen. In den 90er entstand 1992 der Treffpunkt Balingen (heute TOP10 Balingen) und 1993 der Musicpark in Prag. In dieser Zeit stieg Dirk Bamberger mit in das Unternehmen seines Vater Gerhard ein und eröffnete gemeinsam mit ihm 2004 den Erdbeermund Singen. In den folgenden Jahren übernahm Dirk das Unternehmen und schrieb 2008 mit dem TOP10 Tübingen und 2009 mit dem Berrys Konstanz die Erfolgsgeschichte weiter. Ein weiters Highlight der Bamberger Nightlife Gruppe ist das Elements Festival in Dormettingen, welches 2015 zum ersten Mal stattfand.

► GEÖFFNET AB 21 UHR!

► GROßE GETRÄNKE AKTION

► EINLASS AB 16 JAHREN, MIT U18 VEREINBARUNG* ODER PARTYPASS

KLANG|RAUM:

+++Mert LIVE+++

Black, Hip Hop & Deutschrap by DJ Shags (offizieller TOUR DJ von DARDAN) & Ūnam (TOP10 Resident)

KLUB|RAUM:

Electro & Mixed Music by tba

FIESTA:

Party Tunes by tba

