Mit ihrem feministischen und scharfen Blick auf die Absurditäten des Zeitgeists bringt Merve eine neue Form von Comedy auf die Bühne: eine Mischung aus Stand Up, improvisierten Dialogen, inneren Stimmen, Figurensketches und Crowd Work.

Wer bereit ist, gemeinsam über die Welt zu lachen, obwohl sie manchmal zum Weinen ist, ist hier genau richtig. MERVEnzusammenbruch ist die Live Tour, auf der Internet-Logik, gesellschaftliche Reizüberflutung und Satire zusammenprallen. Am Ende bleibt nicht nur ein Lachen, sondern auch die Frage: „Was zur Hölle hab ich mir da angeschaut und warum war das so genial?“