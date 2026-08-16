Messa di Gloria - Giacomo Puccini

Am Freitag, den 25. September um 19 Uhr führt der St.-Jakobs-Chor zusammen mit der Ansbacher Kantorei, dem erweiterten Ansbacher Kammerorchester sowie renommierten Solisten die „Messa die Gloria“ von Giacomo Puccini in der St.-Jakobs-Kirche auf.

Die Leitung hat Kantorin Jasmin Neubauer.

Puccini komponierte seine Messa a 4 voci con orchestra ("Messa di Gloria") in den Jahren 1878–1880. Die musikalische Qualität, der Schwung und die Frische dieses Jugendwerkes veranlassten den Komponisten, in späteren Opern seine Messa zu zitieren und sicherten dem Werk – nach seiner Wiederentdeckung im Jahre 1952 – eine stetig wachsende Beliebtheit.

Musiziert wird auch in diesem Jahr aus dem Chorraum, so dass alle Besucher die Musikerinnen und Musiker nicht nur hören, sondern auch sehen können.

Karten erhalten Sie ab 01. August im Vorverkauf an der Kasse von St. Jakob (09861/700641) und natürlich am Aufführungstag an der Abendkasse – dort können Sie gerne auch Gutscheine einlösen. Der Eintritt beträgt