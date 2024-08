Am Samstag (21.09.) und Sonntag (22.09.) findet in Schorndorf die Messe „Gesundheit & Freizeit“ statt.

Zwei Tage lang dreht sich in der Barbara-Künkelin-Halle alles um Produkte und Dienstleistungen aus den Trend-Bereichen Gesundheit und Freizeitgestaltung. Die neue Verbrauchermesse, die vom Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW) in Kooperation mit der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr veranstaltet wird, hat den Besucherinnen und Besuchern einiges zu bieten und verspricht jede Menge Abwechslung. Sport, Ernährung, Versicherungen, Physio, Tee und vieles mehr erwartet Sie am Wochenende in der Barbara-Künkelin-Halle …