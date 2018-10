Messe: Gut leben und arbeiten im Landkreis Schwäbisch Hall

Alle fünf Jahre findet die Wirtschaftsmesse des Landkreises Schwäbisch Hall statt, so auch wieder im Jahr 2018. Nach den Jahren 1998, 2003, 2008 und 2013 bekommt die Messe im Jahr 2018 durch einen bedeutenden zusätzlichen Baustein nun ein neues Gesicht. Das immer wichtiger werdende Thema Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung ist Hintergrund für die erstmalige Symbiose mit der Berufs- und Karrieremesse „FACHKRÄFTETAGE“.

Diese Berufs- und Karriesemesse wird jährlich von der Südwest Presse Hohenlohe GmbH & Co. KG im Hangar in Crailsheim durchgeführt. Für das Jahr 2018 werden diese in die Wirtschaftsmesse integriert. Durch die Zusammenführung dieser beiden Bausteine erhält die Messe ein neues Motto: „Wirtschaftsmesse & FACHKRÄFTETAGE 2018 – Gut leben und arbeiten im Landkreis Schwäbisch Hall“.

Das Messekonzept beinhaltet folgende Schwerpunkte:

LEBEN … mit den Themen Haus, Garten, Freizeit und Infrastruktur& ARBEITEN … mit den Themen Beruf und Karriere, Neuorientierung, Aus- und Weiterbildung.

Wie der Name bereits verrät, erwartet die Besucher vom 9. bis 11. November 2018 in der Arena Hohenlohe Ilshofen wieder ein bunter Mix aus Ausstellern aus dem gesamten Landkreis, guter Unterhaltung und einer großen Auswahl an regionalen Spezialitäten.