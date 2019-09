Zuchtviehauktion

Auf der Auktion erwartet Sie ein umfangreiches Angebot an besten Zuchttieren der Rassen Fleckvieh und Holsteins und ein großes Fleckvieh-Mastkälberangebot. Baden-Württemberg ist BHV1-freie Region. Anerkannt frei waren in Deutschland bisher schon die Bundesländer Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nun können Rinder aus Baden-Württemberg in diese Bundesländer, genauso wie z. Bsp. nach Österreich, ohne aufwändige Quarantänemaßnahmen verbracht werden.Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Infos zum Tierangebot erhalten Sie bei unserem Vermarktungsleiter Dieter Mebus unter 0172-747 19 29.