Messer Chups (RUS)

Zwar liegt St. Petersburg am finnischen Meerbusen und damit an der Ostsee – als „Surferparadies“ ist die russische Großstadt aber nicht wirklich bekannt…

dass dort trotzdem sehr coole Surf-Musik gemacht wird beweist seit vielen Jahren dieses Trio um den Gitarristen Oleg Gitaracula, der gemeinsam mit der ausgesprochen aparten Bassistin Zombierella (die teilweise auch singt und sicher nicht nur zufällig frappierend an das legendäre Pin-Up-Model BETTIE PAGE erinnert) sowie einem Schlagzeuger einen überaus wilden und unterhaltsamen Ritt durch die Trash-Kultur der 1950er und 60er Jahre unternimmt. Dabei treffen Surf, Rock’n’Roll, Rockabilly sowie Horror-Punk auf die Soundtracks von billigen Horrorfilmen und anderen B-Movies, und bei den Live-Konzerten laufen die dazu passenden Trash-Filme im Hintergrund auf einer Leinwand. Stellt euch also vor: ED WOOD trifft auf DAVIE ALLEN & THE ARROWS, DICK DALE meets RUSS MEYER, THE CRAMPS treten gemeinsam mit BORIS KARLOFF auf und THE TRASHMEN mit VINCENT PRICE – diese abenteuerliche Mischung darf als skurril, okkult, kriminell, sexy, vampiresk oder einfach schlichtweg „verboten“ bezeichnet werden! Nachdem sie vergangenes Jahr mit den STRAY CATS auf Tour waren, ist die Band nun nach längerer Pause auch wieder bei uns in „intimer Club-Atmosphäre“ live zu erleben.