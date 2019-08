Jürgen Maurer vom Meisterbetrieb Messer Maurer in Heilbronn zeigt bei seiner Messer Show, worauf es bei einem guten Messer ankommt. Bei der 30-minütigen Show auf dem BUGA-Gelände lernen Sie den Zusammenhang zwischen dem Geschmack der Lebensmittel und der Schärfe des Messers kennen. Der Tomatentest am Ende der Show zeigt, was ein richtig gutes Messer alles kann.