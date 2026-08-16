Messeschoppen in der Gänseliesel auf der Königshöfer Messe

Am Freitag, den 25. September findet um 15:00 Uhr der 3. Königshöfer Messeschoppen statt.

Als Weinstadt im Taubertal bietet die Stadt Lauda-Königshofen im Rahmen der Königshöfer Messe eine einzigartige Weinprobe inklusive Snacks und Musik im Weincafé Gänseliesel auf dem Messegelände an. Im Mittelpunkt der Weinprobe stehen die Weine der städtischen Weinwirtschaft. Das tauberfränkische Volksfest erwartet Sie in diesem Jahr vom 18. bis 27. September 2026.