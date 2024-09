Händels »Messiah« ist bis heute eines der populärsten Werke geistlicher europäischer Kunstmusik.

Seit der Uraufführung des Werkes am 13. April 1742 in der New Music Hall in Dublin faszinierte Händels oratorische Vertonung der christlichen Heilsgeschichte sowohl Nachfolgegenerationen an Komponisten wie Mozart und Beethoven, als auch – insbesondere im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – das Publikum in ganz Westeuropa. »Dieses Oratorium übertrifft alles, was in dieser Art je in diesem oder einem anderen Königreich aufgeführt wurde« titelte die Presse nach der Uraufführung – und mit der Gaechinger Cantorey unter Hans-Christoph Rademann kommt ein vielfach ausgezeichnetes Ensemble in die TauberPhilharmonie. Wir freuen uns besonders, dass die Musizierenden das Werk in Weikersheim einstudieren und sich somit besonders auf die außergewöhnliche Akustik der TauberPhilharmonie einlassen. Ein künstlerischer Höhepunkt gleich zu Beginn unserer Spielzeit, den Sie nicht verpassen sollten.

Georg Friedrich Händel: Messiah HVW 56

Gaechinger Cantorey

Veronica Cangemi Sopran

Marie Henriette Reinhold Mezzosopran

Benedikt Kristjánsson Tenor

Tobias Berndt Bass

Hans-Christoph Rademann Leitung