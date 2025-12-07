Erstes Oratorienkonzert unter neuer Leitung in St. Georg:

Die Kirchenmusik an St. Georg und Dekanatskantorin Clara Ernst laden ein zum Adventskonzert mit Händels “Messiah” - ein Werk, das Jahrhunderte überdauert hat und sowohl die religiöse Tiefe als auch die universelle Kraft von Händels Musik spürbar macht.

Ob im berühmten "Hallelujah" oder der Sopranarie "I know that my Redeemer liveth" nimmt die Musik mit hinein in die christliche Heilsgeschichte: von der Ankündigung der Geburt Jesu über sein Leben und Tod bis hin zu seiner Auferstehung.

mit Katrin Küsswetter - Sopran

Anna Haase von Brincken – Alt

Reiner Geißdörfer - Tenor

Manuel Kundinger - Bass

Kantorei St. Georg

Oettinger Bachorchester

Clara Ernst – Leitung