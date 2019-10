„Met in June“, fünf Musikerinnen und Musiker aus Leidenschaft, haben sich im Juni 2018 zu einer Band zusammen gefunden. Mit Piano, zwei Gitarren, Bass, Drums und Gesang interpretieren Simone, Tanja, Robin, Tobias und Rafael sowohl Cover-als auch eigene Songs in ihrem unvergleichlichen Stil. Die Bandbreite reicht dabei von ruhigen Balladen über tiefgründige Eigenkompositionen bis hin zu mitreißenden Klassikern der modernen Pop-und Rockmusik.

Ein Konzertbesuch lohnt sich –doch Vorsicht, er kann süchtig machen. „Die Mädels und Jungs sind einfach gut und ihre Songs wirken wie Hypnose“, so das Zitat eines Konzertbesuchers. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie das kommende Konzert von „Met in June“ am 29.11.2019 um 20.30 Uhr im Schlosskaffee Tübingen. Weitere Vorab-Informationen für neugierig Gewordene sind unter www.metinjune.dezu finden.