MET Opera: Geburtstagsgala

Ein glanzvoller Opernabend auf der großen Kinoleinwand: Die Met Opera feiert ihre Geburtstagsgala mit den schönsten Highlights aus 20 Jahren, live präsentiert von Renée Fleming. Erleben Sie dieses besondere Event im Cineplex Reutlingen.

Ausschnitte aus den Highlights der letzten 20 Jahre live präsentiert von Renée Fleming Mit Lise Davidsen, Aigul Akhmetshina, Asmik Grigorian, Natalie Dessay, Joyce DiDonato, Elīna Garanča, Nadine Sierra, Sonya Yoncheva, Roberto Alagna, Piotr Beczała, Juan Diego Flórez, Dmitri Hvorostovsky, Jonas Kaufmann, Peter Mattei, René Pape, Matthew Polenzani u.v.a

Erlebe die einmaligen und aufwendig inszenierten Meisterwerke live aus dem weltberühmten Opernhaus, direkt aus New York. Ein riesiges Kamerateam vor Ort, ausgestattet mit über zehn High-End-Kameras, ermöglicht einzigartige und atemberaubende Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln. Nicht nur die Bildqualität entspricht höchstem Niveau, selbstverständlich werden alle Opern in brillantem Dolby Surround Sound mit deutschen Untertiteln präsentiert. In den Pausen können die Gäste Live-Bilder aus dem Foyer der MET sowie Backstage-Interviews mit den Künstlern genießen.