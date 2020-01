MET Opera Live: Porgy and Bess

Die große Bühne New Yorks in Tübingen: Seit vielen Jahren begeistert das welt-berühmte Opernhaus durch herausragende Aufführungen und as Kino Museum zeigt ausgewählte Stücke auf Großleinwand. Dieses Mal ist auch einer der großen amerikanischen Komponisten mit dabei: Geor-ge Gershwin legte besonderen Wert darauf, mit Porgy and Bess kein Musical, sondern eine Oper komponiert zu haben und in der Tat steht das Stück den Opern des italienischen Verismo-Stils sehr nahe. Viele Melodien aus Porgy and Bess wie etwa „I Loves You, Porgy“, „I Got Plenty o’ Nuttin’“ oder „Summertime“ sind zu Jazz-Standards geworden. Reisen Sie an diesem Abend im Tübinger Kino Museum mit uns über den Atlantik, schauen Sie beim Flanieren in der MET zu und genießen Sie amerikanische Musik at its best.