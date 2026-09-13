MET Opera: Macbeth

MET Opera Live aus New York im Cineplex Reutlingen: Verdis „Macbeth“ nach Shakespeare erzählt von Schuld, Machtgier und Verderben.

Lise Davidsen gibt ihr mit Spannung erwartetes Rollendebüt als Lady Macbeth.

MET OPERA LIVE:

Verdis packendes Musikdrama, basierend auf Shakespeares Tragödie um ein skrupelloses Ehepaar, handelt von Macbeth, den die Last der Schuld quält, und seiner ehrgeizigen Gattin, deren unaufhaltsamer Machthunger beide ins Verderben reißt. Für vokale Glanzlichter sorgt die herausragende dramatische Sopranistin Lise Davidsen in ihrem mit Spannung erwarteten Rollendebüt als Lady Macbeth.

Erlebe die einmaligen und aufwendig inszenierten Meisterwerke live aus dem weltberühmten Opernhaus, direkt aus New York. Ein riesiges Kamerateam vor Ort, ausgestattet mit über zehn High-End-Kameras, ermöglicht einzigartige und atemberaubende Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln. Nicht nur die Bildqualität entspricht höchstem Niveau, selbstverständlich werden alle Opern in brillantem Dolby Surround Sound mit deutschen Untertiteln präsentiert. In den Pausen können die Gäste Live-Bilder aus dem Foyer der MET sowie Backstage-Interviews mit den Künstlern genießen.