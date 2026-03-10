MET Opera: Wolfgang Amadeus Mozart Così Fan Tutte

MET Opera Live aus New York im Cineplex Reutlingen: Mozarts Komödie über junge Liebe begeistert mit Melodik und Witz.

Phelim McDermott verlegt das turbulente Geschehen in einen Vergnügungspark der 1950er Jahre – eine rasante Achterbahnfahrt der Gefühle.

MET OPERA LIVE:

Durchdrungen von hinreißender Melodik und feinsinnigem Witz, zählt Mozarts Komödie über die Unbeständigkeit junger Liebe zu seinen erhabensten Schöpfungen. Phelim McDermotts farbenprächtige, fantasievolle Inszenierung verlegt das turbulente Geschehen in einen Vergnügungspark der 1950er Jahre, in dem die Liebenden auf eine ebenso emotionale wie rasante Achterbahnfahrt geraten.

Erlebe die einmaligen und aufwendig inszenierten Meisterwerke live aus dem weltberühmten Opernhaus, direkt aus New York. Ein riesiges Kamerateam vor Ort, ausgestattet mit über zehn High-End-Kameras, ermöglicht einzigartige und atemberaubende Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln. Nicht nur die Bildqualität entspricht höchstem Niveau, selbstverständlich werden alle Opern in brillantem Dolby Surround Sound mit deutschen Untertiteln präsentiert. In den Pausen können die Gäste Live-Bilder aus dem Foyer der MET sowie Backstage-Interviews mit den Künstlern genießen.