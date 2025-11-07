Metakilla „The Original Metallica Tribute“ Die große Leidenschaft für Metallica ist einer der Hauptgründe, die Metakilla seit 2005 als authentischste Metallica Tribute Band Deutschlands über die Jahre so erfolgreich macht.

Mit bereits über 200 hochkarätigen Shows hat sich die Band den festen Platz in der professionellen Tribute-Szene erspielt. Größten Wert legen die vier Vollblutmusiker aus dem Saarland dabei auf ihr Showkonzept mit verblüffender Ähnlichkeit, welches mit wuchtig präzisem Sound, eigener Pyrotechnik, einer bis ins kleinste Detail geplanten und einzigartigen Bühnenoptik aufwartet. So sind das Outfit und alle Instrumente Originale desselben Equipments, wie es auch Metallica auf den größten Bühnen der Welt spielen. Einen ersten Höhepunkt gab es bereits 2008, als Metakilla offiziell für eines der größten und bekanntesten Heavy Metal Festivals der Welt, dem W:O:A "Wacken Open-Air" verpflichtet wurden.

Großes folgte mit Auftritten auf dem Alpenflair in Südtirol, dem Z7 in der Schweiz und regelmäßig ausverkauften Shows in Deutschlands angesagtesten Clubs wie beispielsweise dem Colos Saal in Aschaffenburg. Metakilla sind keineswegs nur eine farblose Coverband. Wie ihre großen Vorbilder sorgen sie für unbändige Energie und den typischen brachialen Metallica Sound. Die Fans bekommen ein ganzes Hitfeuerwerk aus allen Metallica-Alben geboten. Jeder Song entfaltet seine pure Magie, wie man es sonst nur in großen Stadien zu spüren bekommt.