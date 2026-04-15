Metal am Neckar: Godless, Endotherm, Maratonga

Godless, Endotherm, Maratonga.

Godless:

Von ihren ungünstigen Anfängen in einer sehr exotischen Metal-Musikszene stiegen Godless aus Indien langsam an die Spitze der Death-Metal-Szene des Landes auf. Interessanterweise zeichneten sich die Mitglieder der Band während dieses allmählichen, aber unaufhaltsamen Aufstiegs nicht so sehr dadurch aus, dass sie Innovationen in das Genre einbrachten, sondern vielmehr durch ihr unnachgiebiges Bekenntnis zu reinem, unverfälschtem, blitzschnellem, ohrenzerfetzendem, Thrash-beeinflusstem Death Metal. Bei einem Namen wie Godless muss man kein Genie sein, um die Band in das Reich der kompromisslosen Musik einzuordnen, aber seit sie Mitte 2015 von Musikern gegründet wurde, die schon seit Jahren Teil der indischen Metalszene sind, hat sich die Band aus Hyderabad auch in andere metallische Formen der alten Schule eingemischt.

Endotherm:

Geschrei, Krach und krasse Emotionen. Die Band endotherm macht progressiven Metal und zeigt sich seit 2022 in voller Besetzung. Dabei bringen die Mitglieder Erfahrungen aus anderen Bands und musikalischen Kontexten mit. Die Musik zeichnet sich besonders durch viele Wechsel der Taktart und einige dissonante Harmonien aus, die sowohl mit cleanen, als auch gutturalen Vocals kombiniert werden. Es wird sich inhaltlich insbesondere mit den verschiedenen Facetten im Erleben einer Depression beschäftigt - es geht um Schmerz, Angst, Wut, Trauer und schwer zu bewältigende Situationen. Dabei steht die ernste Thematik der Musik zwar im Vordergrund, was jedoch nicht verhindert, dass sich die Musiker:innen mit einer Wucht an Energie und Freude auf der Bühne zeigen.

Maratonga:

Seit 2008 servieren Maratonga, aus dem Kreis Göppingen, ihre ausgefeilte Mischung aus modernem und klassischem Thrash Metal, gepaart mit einem Schuss Core.