Metal am Neckar: Nekrodeus, No Sun Rises, Lebensstille

Nekrodeus, No Sun Rises, Lebensstille.

Nekrodeus:

Nekrodeus ist betongetränkter Black Metal, der in einer mit Crustpunk- und Death Metal Patches vernähten, zerschlissenen Lederjacke über eine matschige Straße fetzt, während er eine mit rostigen Nägeln gespickte Abrissbirne aus roher und emotionaler Wucht über die brodelnden Abgründe des menschlichen Verfalls schwingt.

No Sun Rises:

Wer sich die aktuelle Weltlage ansieht, wird schnell erkennen, dass diese Welt in einem sehr schlechten Zustand ist.

No Sun Rises teilen diese Meinung und haben beschlossen, einen emotionalen Ort für diesen Ort zu schaffen. Einen Ort, an dem die Sonne niemals aufgeht.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 haben No Sun Rises bereits mit Bands wie Dawn Ray'd,Celeste, Dödsrit, Ancst und vielen anderen die Bühne geteilt.

Nach einigen Besetzungswechseln kehrte die Band 2021 mit voller Kraft zurück und schlug ein neues Kapitel in ihrer Geschichte auf. Während der Pandemie begannen die fünf Musiker mit den neuen Mitgliedern an ihrem ersten Album zu arbeiten. Das Ergebnis ist das neue Album „Harmisod“, das im Mai 2023 im Sunsetter Studio aufgenommen wurde.

Der neue musikalische Ansatz ist viel düsterer, aggressiver und weist deutlich mehr traditionelle Black-Metal-Einflüsse auf, aber die atmosphärischen und ruhigeren Passagen, die No Sun Rises zuvor charakterisiert haben, sind immer noch vorhanden. Musikalisch hin- und hergerissen zwischen Verzweiflung und Dunkelheit, aber auch mit Momenten der Hoffnung, nimmt No Sun Rises den Hörer mit auf eine kathartische Reise.

Auch die Experimentierfreudigkeit der Band ist geblieben, sodass auch auf „Harmisod“ wieder mehrere Gastmusiker, amerikanische Folk-Einflüsse und dunkle Akustikklänge zu finden sind.

Die Atmosphäre des Albums wird durch das stimmige Artwork ergänzt, das erneut von Nimmermehr Artworks gestaltet wurde.

Nach mehreren nationalen und internationalen Tourneen zur Unterstützung der Veröffentlichung von „Harmisod“ beschloss die Band, das Ensemble um eine weitere Stimme zu ergänzen. Svantje, die bereits auf „Drowning in Silence“ ihrer EP „Domium Terrae“ gesungen hatte, unterstützt Florre 2025 beim Gesang der neuen Songs.

No Sun Rises definieren sich nach wie vor als politische und antifaschistische Band.

Sie widersetzen sich den traditionellen Definitionen von Black Metal und dem rechtsgerichteten Teil der Szene.

Lebensstille:

Lebensstille ist eine Post-Black-Metal-Band aus Süddeutschland, die 2021 gegründet wurde. Die Band kombiniert deutsche Texte, die mit einer Mischung aus gekreischten, gegrowlten und geschrienen Vocals über die dunkle Seite des Lebens vorgetragen werden. Der Bandname steht als Synonym für Depression. Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres Debütalbums „Wenn das Leben seinen Lauf nimmt…“ aus dem Jahr 2023 in der Underground-Szene kehren sie mit einer zweiten Veröffentlichung zurück, der EP „Abgrund Tief“.