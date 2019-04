Metal am Neckar X

These Days to Come

These Days to Come ist eine Melodic-Hardcore-Band aus Stuttgart.Nach etlichen Live-Auftritten veröffentlichten die fünf Jungs Anfang 2019 ihre Debut-EP mit dem Titel 'But I’m Alive“.Die sanft-melancholischen Klangteppiche bis hin zu antreibenden Hardcore- und Metalcore-Parts lassen jeden Song einzigartig und ab wechslungsreich klingen. Der energiegeladene Sound der Band spiegelt die Kontraste von innerer Ruhe und Zerrissenheit, Verzweiflung und Hoffnung sowie weitläufiger Sehnsucht und Freiheit wider, reißt in eine emotionale Welt mit, nur um in völliger Losgelöstheit dann wieder auszubrechen.Thematisch beschäftigt sich die Band mit den Herausforderungen des Lebens in all seinen wunderschönen aber auch tragischen Momenten – untermauert von vehementen Vocal-Passagen und nachdenklichen Spoken Words.Live überzeugen die Jungs durch Authentizität, Euphorie, Leidenschaft und schaffen somit eine Atmosphäre, durch die die Zeit einen Moment lang stehen zu bleiben scheint.

Maratonga

Seit November 2008 servieren Maratonga nun Göppingen und der näheren Umgebung ihre ausgefeilte Mischung aus modernem und klassischem Thrash Metal.Aus geladenen Jamsessions entstanden schnell die ersten Songs, die 2009 auf den regionalen Bühnen entfesselt wurden.Maratonga erspielten sich schnell einen Namen in der regionalen Szene und zogen aus ihrer kreativen Wut weitere Songs, die in der ausgehungerten lokalen Meute einschlugen.Wir lauern hungrig darauf unser Potential weiter auszuschöpfen und Musik zu präsentieren, die man sicher nicht allzu schnell vergessen wird.Nach nunmehr 10 Jahren ist nun unser erstes Album erhältlich! 'Worth fighting for'An dieser Stelle sind wir allen sehr dankbar, die dies ermöglicht haben!Wir sind bereit und voller Energie um euch weiterhin mit deftigem Sound zu versorgen und hoffen euch in den Moshpits der Region begrüßen zu können.

Stagewar

Es fühlt sich an als sei die Zeit stehen geblieben - und das genau im richtigen Moment.Stagewar verleiht dem 'Stehaufmännchen“ namens Rock 'n' Roll neue Flügel und katapultiert es mitten in das einundzwanzigste Jahrhundert. Feuer mit Benzin zu löschen ist wohl das beste Beispiel wie es ist diese Band zu erleben.Kompromisse sind hier völlig fehl am Platz. Absolutes Heavy Metal Entertainment!