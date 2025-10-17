Metal am Neckar

Algebra - Chasing Fear - Lorevhip.

Algebra:

Algebra ist eine 2008 in Lausanne gegründete Thrash-Metal-Band. Die Band ist Die Band ist stark von den Pionieren des Genres beeinflusst, lässt aber auch moderne und progressive Elemente in ihren Musikstil ein.

Chasing Fear:

Die Groove Metal, Thrash Metal und (Melodic) Death Metal Band Chasing Fear spielt in der Bestzung: Sänger, Doppel-Gitarre, Bass und Schlagzeug.

Lorevhip:

Lorevhip, die neuen Protagonisten aus dem Raum Esslingen peitschen Euch mit Druck und Geschwindigkeit nicht-alltägliche Mythen, Sagen und Legenden um die Ohren.