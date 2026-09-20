Metal am Neckar

Faces of Death, Nuclear Warfare, Seeds of Agony, Violent Vortex.

Violent Vortex:

Violent Vortex ist eine junge Thrash Metal Band aus dem Raum Stuttgart, welche durch schnelle, technische Thrash-Riffs, Gitarrenharmonien und “Shred-Soli” sich als Band versteht, bei der es vor allem um eines geht: Bewegung! Das gibt das dynamische Songwriting her, welchem allerdings durch das gar punkig-rohe Drumming noch einmal Nachdruck verliehen wird. Dazu kommt eine Menge Wut, die sich in den abwechslungsreichen, gesellschaftskritischen Gesangs Passagen der Vocalist*in wiederfindet und dabei Hardcore ähnliche Züge annimmt.

Gerade einmal Ende 2023 gegründet durch Songwriter und Gründer Tim Bucher und Daniel Mantz gelingt es Jeany Seyffert schnell Anfang 2024 bei ihrem Eintritt ihren eigenen Stil und Texte in die nahezu fertiggestellten Songs zu integrieren. Zunächst als Aushilfe entscheidet sich Mika Holm, dauerhaft am Bass einzusteigen, wodurch Quentin Schäfer im Sommer 2024 schließlich das Line Up vervollständigen soll. Im September des gleichen Jahres releasen Violent Vortex ihre erste Demo Single “Blinded”, die als Grundstein für vieles weitere, was kommen mag, verstanden werden kann. Mit “Seeing Red” erblickt im Frühjahr 2025 dann die Zweite Demo Single die Welt.

Seeds of Agony:

Seeds of Agony ist eine Death Metal Band aus Esslingen am Neckar in der Nähe von Stuttgart. Die Geschichte der Band beginnt mit den Überresten der Melodic Death Metal Band »Agony Remains« (Sibbi – Gesang, Günni – Schlagzeug, Tilmann – Gitarre) im Sommer 2009. Die fehlende zweite Gitarre wurde zusätzlich von Sänger Sibbi übernommen. Schon bei den ersten Sessions stellte sich heraus, dass der neue Stil der Band in eine wesentlich härtere Richtung gehen würde. Die wenigen klaren Gesangspassagen verschwanden schon im frühen Stadium des Songwritings vollständig aus dem Bandsound, die Riffs wurden härter und die Songs sowohl heavier als auch schneller. Im Winter 2009/2010 stieß Andreas als Bassist zur Band und vervollständigte somit die Besetzung. Nach einem ersten Demo (Promo 2010«) veröffentlichte die Band im März 2011 das Demoalbum »Insanity for Everyone«. Neben 6 neuen Stücken enthielt die CD auch die vollständige »PROMO 2010«. In der Öffentlichkeit stieß das Album überwiegend auf positiven An-klang. („…brachialer Mix aus Death Metal der vorwiegend alten Schule … und Thrash Metal, der nicht minder klassischen Version“ – metal.de).

In den Folgejahren trat man aufgrund beruflicher und diverser privater Umstände, sowie anderer Bandprojekte, etwas kürzer. Troztdem entwickelte man sich spieltechnisch, sowie songwriterisch weiter und neben gelegentlichen Konzerte konzentrierte man sich auf das Songwriting für das neue Album.

Im Winter 2015/2016 machte man sich an sie Aufnahmen zum ersten Album „Morbid Reflections“, welches man in Zusammenarbeit mit Christoph Brandes in den Iguana Studios (Unlight, Finsterforst, Imperium Dekadenz, Bitterness,..) realisierte.

Im Herbst 2018 verließ Günni leider aus Zeitgründen die Band. Mit Max (Ex-Pestilent Reign) wurde zum Glück jedoch rasch ein würdiger Nachfolger gefunden, der die Blast-Beats durch die Gegend feuert. Seitdem spielen Seeds of Agony fleißig Konzerte und schreiben neue Songs, um der Death Metal Gemeinde zu dienen.

Nuclear Warfare:

Nuclear Warfare ist eine Old-School-Thrash-Metal-Band, die im Jahr 2002 in der Umgebung von Ludwigsburg in Deutschland gegründet wurde. Inspiriert von den Metal-Helden der 80er Jahre wie den frühen Kreator, Destruction, Slayer und Sepultura fanden sie ihren eigenen Weg im Thrash. Mit schnellen Gitarren, dröhnendem Bass und donnernden Drums spielt die Band traditionellen, rauen Thrash Metal mit einer gewissen Punkrock-Attitüde.

Sie veröffentlichten 2002 ihr erstes Demo „First Strike“, gefolgt vom ersten Full-Length-Album „War Is Unleashed“ im Jahr 2004, „We Come in Peace“ (2006), „God of Aggression“ (2010), „Just Fucking Thrash“ (2014), „Empowered by Hate“ (2017), „Lobotomie“ (2020) und „All Hail To The Liberator“ (2026).

Die Band spielte zahlreiche Konzerte in Brasilien und Europa (Deutschland, Niederlande, Belgien, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Slowenien, Tschechien, Russland), darunter auch auf renommierten Festivals wie dem Bavarian Metal Heads in Deutschland, dem SWR Barroselas Metal Fest in Portugal, dem MISE Open Air in Deutschland, dem Obscene Extreme Festival in Tschechien und vielen weiteren. Nuclear Warfare tourten dreimal durch Russland und fünfmal durch Brasilien.

Im Jahr 2014 stieß der Schlagzeuger Alex Brito (Ex-Andralls) zur Band und war an den letzten drei Veröffentlichungen beteiligt.

Nach über 24 Jahren und mehr als 500 Konzerten spielt Nuclear Warfare weiterhin Old-School-Thrash-Metal auf ihre eigene, vom Punk geprägte Art.

2026 wird ein arbeitsreiches Jahr für die Band: Sie gehen auf Tour, um das neue Album „All Hail To The Liberator“ zu promoten, reisen im Frühjahr durch Europa und planen, im Herbst 2026 auch den östlichen Teil der Welt zu erobern.

Faces of Death:

Mit kompromissloser Härte und südamerikanischem Feuer bringen Faces of Death die Bühne zum Beben. Die brasilianische Thrash-/Death-Metal-Institution steht seit Jahren für rasende Riffs, brachiale Drums und eine Energie, die keine Gefangenen macht.

Geprägt von der extremen Metal-Tradition ihrer Heimat, verbinden Faces of Death technische Präzision mit roher Aggression und sozialkritischer Wucht. Ihre Songs sind direkt, intensiv und auf den Punkt – ein Sound, der gleichermaßen Nackenmuskeln fordert und das Publikum in Bewegung versetzt.

Live entfaltet die Band ihre volle Stärke: kompromisslos, laut und mitreißend. Wer authentischen, internationalen Extreme Metal erleben will, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen. Faces of Death liefern keine halben Sachen – sondern ein Konzert, das lange nachhallt.