"Metal Karaoke Massacre" im Naturkundemuseum

Wissenschaft trifft Metal! Nach dem großen Erfolg der ersten Zusammenarbeit kehrt das "Metal Karaoke Massacre" ins Naturkundemuseum Stuttgart zurück – und das noch spektakulärer als zuvor. Dieses Mal erwartet die Gäste nicht nur ein Abend voller Metal und Karaoke, sondern auch der Zutritt in die gesamte Dauerausstellung inklusive der gefeierten Sonderausstellung "Rock Fossils feat. The Rolling Stoneflies", die nur noch bis zum 13.10.2024 zu sehen ist und mit dem "Metal Karaoke Massacre" einen fulminanten Showdown erleben darf. Eine exklusive Highlight-Führung durch das Museum bereitet die Gäste perfekt auf das anschließende Karaoke-Spektakel vor. Ein nächtlicher Museumsbesuch, Dinos und Metal Klänge … hört sich gut an!