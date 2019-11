METAL NIGHT

E:L:A

ELA wurde 2004 von der charismatischen Sängerin und Namensgeberin Michaela Eichhorn gegründet.

2017 wechselte man zum Plattenlabel Massacre Records und veröffentlichte dort das Album "Second Reality“, welches gute Reviews erhalten hat und sich wochenlang in den Top 20 der Deutschen Rock und Metal Charts hielt. Das Album wurde Live auf Festivals, Clubshows und auf einer Tour mit Grave Digger präsentiert.

2017 stiess der Reutlinger Bassist Marco Tardanico ( Ex Manila Motel / Ex Noplies) zur Band und 2018 ersetzte Johannes Göring den scheidenden Ralf Stoney an der Gitarre.

Im Frühjahr 2019 sind ELA mit starken Neubesetzungen wie Matthias Coconcelli (Ex Manila Motel) an den Drums und Andreas Augat (Ex Larceny) ebenfalls an der Gitarre wieder bereit als melodische Doppel Live Gitarren Powermetalband die Metal Bühnen zu entern !

RETERNITY

Seit dem Release der CD "Facing the Demon" im Mai 2019 über MDD Records ist die Heilbronner Metal Band in aller Munde.

Moderner, treibender, immer melodischer Metal ohne Berührungsängste wird hier dargeboten. Clever arrangierte Songs, die von vier erfahrenen Musikern in einer energetischen Show für Headbangen und Action geboten werden.

Man merkt vor allem eins: Die Jungs haben mächtig Spaß an der Sache und sind bereit, die Metal Welt zu erobern!

Zwei heiße Acts in der kultigen KAISERHALLE, die man sich nicht entgehen lassen sollte!