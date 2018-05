Metal Odyssee

Heavy Metal at its best!

Von den Anfängen der Szene mit bis Bands neueren Datums gibt es eine Querschnett durch die Szene !

Kein Black Metal, kein Death Metal und schon gar nichts, wo auch nur im Entferntesten die Wörter NEO oder CORE drin vorkommen.

Statt dessen gibt es Klassiker und noch nicht ganz so Altes von Bands wie IRON MAIDEN, SABATON, MANOWAR, POWERWOLF, ACCEPT, HAMMERFALL, RUNNING WILD, SKULLFIST, ENFORCER, BLIND GUARDIAN, ICED EARTH, METAL CHURCH, STEELWING, HELLOWEEN, PRIMAL FEAR, JUDAS PRIEST, MAJESTY, BULLET, GAMMA RAY, SAXON uvm, um mal den Rahmen vorzugeben.

Up The IronsRaise Your Fist!