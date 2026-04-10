Metal Raft I

× Erweitern (C) Metalapolis Records Am Sonntag, 04.10.2026 startet mit HEAVY RAFT eine neue Eventreihe auf dem Club-Schiff Stuttgart.

⚓ HEAVY RAFT – A HEAVY JOURNEY DOWN THE RIVER ⚓

Livemusik auf dem Neckar.

Am Sonntag, 04.10.2026 startet mit HEAVY RAFT eine neue Eventreihe auf dem Club-Schiff Stuttgart. Statt Club, Halle oder Zelt heißt es dieses Mal volle Fahrt voraus auf dem Neckar mit dem Partyfloß und purer Live-Energie. Zur Premiere gehen mit CAVE, FRONT ROW WARRIORS und DEFENDER drei starke Acts an Bord!

Freut euch auf einen außergewöhnlichen Konzertnachmittag auf dem Wasser voll auf die Zwölf mit einer einzigartigen Atmosphäre, die man nicht kopieren kann!

WANN: Sonntag, 04.10.2026

Boarding: 14:30 Uhr

Abfahrt: 15:00 Uhr

Ende: 19:00 Uhr

WO: Club-Schiff Partyfloß - Anlegestelle Wilhelma, Steg 3, 70376 Stuttgart

ACHTUNG: Die Kapazität auf dem Floß ist begrenzt. Wer dabei sein will, sollte sich frühzeitig sein Ticket sichern.

🤘 HEAVY RAFT – Boarding. Bier. Bands. Definitiv kein Konzert wie jedes andere! 🤘.