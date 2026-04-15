Sie covern Metallica, klingen wie Metallica, zelebrieren Metallica. Metalicover – ist die Metallica-Tribute-Band. Was soll man sagen? Man muss sie hören, sie erleben.

Wenn die vier Metallica-Rocker, James Get-field, Vocals & Rhythm Guitar; Görk Hammett, Lead Guitar; Jason Rodsted, Bass und Lars Bullrich, Drums, die Bühne betreten, die ersten Riffs zu hören sind, versetzen sie ihr Publikum in eine andere Welt. Sie werden als die authentischste Metallica-Tribute-Band Europas gehandelt. Man darf gespannt sein. Die Metalicover-Show wird zum Erlebnis.