METALICOVER

A Tribute to Metallica

Rock-Discothek Belinda Backnanger Straße 78, 71560 Sulzbach an der Murr

Sie covern Metallica, klingen wie Metallica, zelebrieren Metallica. Metalicover – ist die Metallica-Tribute-Band. Was soll man sagen? Man muss sie hören, sie erleben. 

Wenn die vier Metallica-Rocker, James Get-field, Vocals & Rhythm Guitar; Görk Hammett, Lead Guitar; Jason Rodsted, Bass und Lars Bullrich, Drums, die Bühne betreten, die ersten Riffs zu hören sind, versetzen sie ihr Publikum in eine andere Welt. Sie werden als die authentischste Metallica-Tribute-Band Europas gehandelt. Man darf gespannt sein. Die Metalicover-Show wird zum Erlebnis.

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Rock-Discothek Belinda Backnanger Straße 78, 71560 Sulzbach an der Murr
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