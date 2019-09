Metallica and San Francisco Symphony: S&M2

× Erweitern Universal Music Metallica

Highlights der Konzerte zum 20jährigen Jubiläum des Albums „S&M“.

Zum 20-jährigen Jubiläum der Metallica S&M-Konzerte und des gleichnamigen Albums, welches mit der San Francisco Symphony aufgenommen wurde, kann man die Band nun noch einmal zusammen mit dem Symphonieorchester erleben. Zu den Konzerten am 6. und 8. September 2019 werden die Kameras laufen, die daraus entstandene Aufzeichnung wird dann ganz aktuell weltweit in den Kinos zu sehen sein. Metallica wird neben „Klassikern“ aus dem S&M-Album von 1999 auch symphonische Versionen jüngerer Songs spielen. Regie: Wayne Isham, Länge: ca. 150 Min. In der Reihe „Music on Screen“ in Kooperation mit SCALA Kultur gGmbH.